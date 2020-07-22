AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. لحظة رفع فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الانفيلد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
رفع النجم العالمي محمد صلاح، علم مصر، أثناء الإحتفال مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بـ 5 أهداف مقابل 3، خلال الجولة الـ 37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت شرطة ميرسيسايد، إغلاق محيط ملعب أنفيلد رود تمامًا، لمدة 48 ساعة؛ لمنع الجمهور من التجمع للاحتفال، واعتقال المشجعين الذين يقتربون من الملعب.

ودفعت شرطة ميرسيسايد بالفعل، بقوات إضافية؛ لتأمين محيط الملعب، لتفادي تجمع الجمهور للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانة ناديهم لـ 30 عامًا.

ورصدت كاميرات التليفزيون درع الدوري الإنجليزي مزين بالشرائط الحمراء- لون قميص ليفربول- بعد تتويجه باللقب، وهي المرة الأولى الذي يتزين فيها كأس البطولة الجديد" البريميرليج" بذلك اللون لليفربول، والأولى منذ 30 عامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابن نجريج بطل البريميرليج.. أرقام قياسية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

اعتقال 10 من مشجعي ليفربول في الاحتفال بلقب البريميرليج

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

متى يحمل محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول رسميًا؟ اِعرف الموعد

رسميًا.. ليفربول: احتفالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل

للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. درع الدوري الإنجليزي يتزين بألوان ليفربول

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

السفن البحرية التركية تهرب من البحرية اليونانية

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

الجيش الليبي: هروب ألف مرتزق سوري إلى أوروبا

معروض على الأهلي.. يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك بفرمان من والده .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور

عشان حرارة الصيف.. طريقة عمل آيس كريم جوز الهند

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية