شاهد.. لحظة رفع فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الانفيلد

وأعلنت شرطة ميرسيسايد، إغلاق محيط ملعب أنفيلد رود تمامًا، لمدة 48 ساعة؛ لمنع الجمهور من التجمع للاحتفال، واعتقال المشجعين الذين يقتربون من الملعب.





ودفعت شرطة ميرسيسايد بالفعل، بقوات إضافية؛ لتأمين محيط الملعب، لتفادي تجمع الجمهور للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانة ناديهم لـ 30 عامًا.