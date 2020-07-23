حبس مالك مصنع ملابس لحيازته 35 ألف كمامة مجهولة بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس مسئول مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة، 4 ايام على ذمة النحقيقات، لحيازته (34980 قطعة مستلزمات طبية (كمامات) منتج نهائى وتحت التجهيز، بالإضافة إلى 300 متر أقمشة) مستلزمات إنتاج (مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وكان قد ضباط مباحث التموين بالقاهرة من كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته (34980 قطعة مستلزمات طبية (كمامات) منتج نهائى وتحت التجهيز، بالإضافة إلى 300 متر أقمشة) مستلزمات إنتاج (مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



