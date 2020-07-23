AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:40 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
أحمد هاني
داعب الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورت"، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، والفوز على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وقال محمد صلاح للمراسل الذي شكك بشكل كوميدي في مدى جودة الميدالية الذهبية التي حصل عليها؛ ليرد صلاح ضاحكا "يا عم شوفها"، بعد أن خلع الميدالية ليريه.

توج نادي ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، رسميًا، وذلك بعد نهاية مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة البريميرليج.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليون مبروك للفرعون المصري.. إيهاب الكومي يهنئ محمد صلاح لتتويجه بالدوري الإنجليزي.. فيديو

مبروك لـ ابن مصر.. أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لتتويجه بالدوري الإنجليزي

بعد تحقيق حلم طال انتظاره 30 عاما.. جماهير ليفربول تعيش ليلة مجنونة احتفالا بلقب الدوري..فيديو

فيديوجراف| محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية

موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة

عمدة ليفربول: محمد صلاح عمدة المدينة المقبل

ترشيحاتنا

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

"الضرائب" تكشف أسباب ارتفاع سعر تجديد اشتراك الأندية

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

أخبار التوك شو | المالية تعلن خبرًا سارًا للمواطنين.. الحكومة: استمرار منع إقامة الأفراح في الفنادق والشوارع

بعد 8 سنوات من عدم الإنجاب.. قرية ترحب بميلاد أول طفل على أرضها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا مفر.. شاهد لحظة قفز طفلين من النافذة هربا من حريق ضخم| فيديو وصور

لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور

ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور