يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

داعب الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورت"، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، والفوز على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.





وقال محمد صلاح للمراسل الذي شكك بشكل كوميدي في مدى جودة الميدالية الذهبية التي حصل عليها؛ ليرد صلاح ضاحكا "يا عم شوفها"، بعد أن خلع الميدالية ليريه.





توج نادي ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، رسميًا، وذلك بعد نهاية مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة البريميرليج.





وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.