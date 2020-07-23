AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وليد العطار: الشناوي يمكنه الاستئناف على إيقافه وتغريمه 8 ملايين جنيه للزمالك خلال 10 أيام

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لـ اتحاد الكرة عن حقيقة إيقاف أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز عقب قرار لجنة شئون اللاعبين بإيقاف اللاعب وضرورة سداد مبلغ 8 ملايين للزمالك فريقه السابق.

وأكد وليد العطار في تصريحات متلفزة على قناة "إم بي سي مصر"، أن القرار ابتدائي ويمكن الاستئناف عليه خلال 10 أيام من تاريخ صدوره ولكن يلزم اللاعب بدفع مبلغ 8 ملايين للزمالك.


وأضاف أنه في حال تم رفض الاستئناف المقدم من اللاعب من الممكن أن يتم وقتها إيقاف اللاعب.

وتابع أن القرار معروف منذ عدة أيام لافتا إلى أنه لا يدري سر تلك الضجة اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت الأندية لإعلان قرار استئناف الدوري

لن يعود فى 25 يوليو.. اتحاد الكرة يحسم مصير موعد استئناف الدورى الممتاز

اتحاد الكرة يغرم أحمد الشناوي 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك

أخبار الرياضة .. وكيل إريك تراوري: اللاعب وقع عقودا رسمية مع الأهلي.. إصابة نور الدين امرابط بفيروس كورونا.. واتحاد الكرة: جدول الدوري جاهز

بعد إصابة ١٨ لاعبا بالإنتاج الحربي.. وليد العطار: لن يتم تأجيل أو إلغاء الدوري.. صور

ترشيحاتنا

وليد العطار: الشناوي يمكنه الاستئناف على إيقافه وتغريمه 8 ملايين جنيه للزمالك خلال 10 أيام

بدون ألم.. أسرع طريقة للتخلص من الشعر الزائد

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو

أين يذهب الملكان رقيب وعتيد بعد موت الإنسان؟

نبيل معلول: لدي ثقة في تحقيق النجاح مع منتخب سوريا.. وأفضل قيادة الأهلي بسبب مرتضى منصور

AdvertisementS

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يرقص بصحبة زملائه.. ليفربول ينشر فيديو لـ لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس

المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

عجبي على المسئولين عن الكرة في مصر.. خالد بيومي يعلق على غياب محمد صلاح عن التشكيل التاريخي للمنتخب

ادعوله بالشفاء العاجل.. شطة يكشف آخر تطورات إصابة مختار مختار بكورونا

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي وصالح جمعة كلمة السر.. بـ علم مصر محمد صلاح يحتفل بـ التتويج بالدوري الإنجليزي

فخر مصر.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور