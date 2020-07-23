وليد العطار: الشناوي يمكنه الاستئناف على إيقافه وتغريمه 8 ملايين جنيه للزمالك خلال 10 أيام

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لـ اتحاد الكرة عن حقيقة إيقاف أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز عقب قرار لجنة شئون اللاعبين بإيقاف اللاعب وضرورة سداد مبلغ 8 ملايين للزمالك فريقه السابق.





وأكد وليد العطار في تصريحات متلفزة على قناة "إم بي سي مصر"، أن القرار ابتدائي ويمكن الاستئناف عليه خلال 10 أيام من تاريخ صدوره ولكن يلزم اللاعب بدفع مبلغ 8 ملايين للزمالك.









وأضاف أنه في حال تم رفض الاستئناف المقدم من اللاعب من الممكن أن يتم وقتها إيقاف اللاعب.





وتابع أن القرار معروف منذ عدة أيام لافتا إلى أنه لا يدري سر تلك الضجة اليوم.



