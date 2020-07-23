تعرفي على أفضل سلطة لتقليل الكوليسترول

فوائد عديدة لسلطة التبولة فهى تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وتعمل سلطة التبولة على تنظيف الجسم من الفضلات والسموم.
المقادير لطريقة عمل التبولة السورية
¼ ملعقة من الزنجبيل
175 جرام من أوراق البقدونس
45 جرام نعناع
80 مل زيت زيتون
طريقة عمل التبولة السورية بالخطوات
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طريقة عمل التبولة اللبنانية.. للشيف عادل علوان
طريقة عمل التبولة اللبنانية.. للشيف عادل علوان
المقادير لطريقة عمل التبولة السورية
¼ ملعقة من الزنجبيل
175 جرام من أوراق البقدونس
45 جرام نعناع
80 مل زيت زيتون
ملعقة كبيرة رمان
كوب من البرغل
400 جرام طماطم ناضجة
6 بصل أخضر
2 عصير ليمون فقط
l ملعقة من الفلفل الأسود
نصف ملعقة من البهارات
½ ملعقة من االقرفة
½ ملعقة من الكزبرة المطحونة
¼ ملعقة من جوزة الطيب
¼ ملعقة من القرنفل
400 جرام طماطم ناضجة
6 بصل أخضر
2 عصير ليمون فقط
l ملعقة من الفلفل الأسود
نصف ملعقة من البهارات
½ ملعقة من االقرفة
½ ملعقة من الكزبرة المطحونة
¼ ملعقة من جوزة الطيب
¼ ملعقة من القرنفل
طريقة عمل التبولة السورية بالخطوات
ابدئي فى تنظيف البرغل وتصفيته ثم فى الفرن يحمص البرغل ويحمص
فى الكبة الكهربائية تفرم الطماطم ونقطع البصل الأخضر إلى شرائح ويتم إضافتها إلى البرغل.
أضيفى عصير 1½ ليمون.
أضيفى عصير 1½ ليمون.
اخلط التوابل ونضيف الأعشاب إلى الوعاء مع الزيت ونتبلها ونقلب جيدا ويضاف الرمان و الخبز المحمص قبل التقديم مباشرة.