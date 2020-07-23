تعرفي على أفضل سلطة لتقليل الكوليسترول

فهى تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم

وتعمل

على تنظيف الجسم من الفضلات والسموم.





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المقادير لطريقة عمل التبولة السورية

ملعقة كبيرة رمان

كوب من البرغل

400 جرام طماطم ناضجة

6 بصل أخضر

2 عصير ليمون فقط

l ملعقة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة من البهارات

½ ملعقة من االقرفة

½ ملعقة من الكزبرة المطحونة

¼ ملعقة من جوزة الطيب

¼ ملعقة من القرنفل

طريقة عمل التبولة السورية بالخطوات

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