بين آه ولأ.. صفقات الأهلي والزمالك الحائرة في الميركاتو الصيفي

على الرغم من توقف بطولة الدوري المصري أكثر من 3 أشهر، لم يتوقف الأهلي أو الزمالك عن البحث عن اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريقين استعدادا لاستئناف بطولة الدوري أو باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا.









وأعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع نبيل دونجا، نجم فريق بيراميدز، رسميا لتدعيم الفريق ليكون أول صفقة يتم الإعلان عنها، كما أعلن الزمالك عن قرب إتمام صفقة ضم حمزة المثلوثي، قائد فريق الصفاقسي التونسي، خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام للفريق وعدم التجديد لفريقه.









وحضر المثلوثي للقاهرة منذ عدة أيام، كما تواجد في نادي الزمالك من أجل إتمام تعاقده مع الفريق، ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة.

















وأعلن مرتضى منصور ، رئيس الزمالك، عن عودة أحمد رفعت، نجم الفريق المعار للاتحاد السكندري للفريق، بالإضافة إلى أحمد أبو الفتوح، المعار لسموحة، في ظل تألق اللاعبين خلال الفترة الماضية وحاجة الفريق لهما.









كما أعلن امير مرتضى ، المشرف العام على الكرة في النادي، عن عودة حميد احداد، نجم الفريق المعار للرجاء، في ظل عدم رغبة الفريق المغربي في تفعيل بند الشراء بعقد اللاعب.









وتداولت الصحف المصرية والأفريقية عدة أخبار بشأن قرب تعاقد الزمالك مع اري بابل، نجم فريق أول أغسطس الأنجولي، ولكن لم يعلن الزمالك عن أي شىء يخص تلك الصفقة.









أما على الجانب الآخر، فقد أتم الأهلي التعاقد مع طاهر محمد طاهر ، نجم فريق المقاولون العرب، خاصة أنه سيكون إضافة قوية للفريق في ظل امتلاكه إمكانيات رائعة، وقدرته على اللعب في عدة مراكز.









ويسعى الأهلي حاليا لشراء رمضان صبحي، نجم فريق هدرسفيلد الإنجليزي المعار للمارد الأحمر منذ عام ونصف العام، ولكن الجانب المادي ما زال يعرقل إتمام الصفقة، ولكن المفاوضات ما زالت جارية حتى الآن.







