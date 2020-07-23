استعدادا الدوري.. ختام معسكر الـ var للحكام لمشاركة 45 عنصرا تحت إشراف الفيفا

يختتم اليوم الخميس معسكر حكام تقنية الفيديو الـ var بمشاركة ٥٤ حكما على مدار ٤٨ ساعة تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا استعدادا لعودة الدورى الممتاز.





ويشارك ١٧ حكما للساحة فى معسكر تقنية الفيديو من الحاصلين على رخصة الـ var وجاء أبرزهم الحكام الدوليون ابراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمد عادل ومحمود البنا وأحمد الغندور ومحمد معروف.





واختتمت ظهر الثلاثاء الماضي فعاليات الفوج الثاني من معسكر حكام الدورى الممتاز الذى أقيم فى فندق تريومف بمصر الجديدة.





واجتاز ٣٢ حكما ومساعدا الاختبار البدني الذى جرى ظهر الثلاثاء الماضي فى حضور الثنائى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام.





وخضع الاثنين الماضى ٣٢ حكما لإجراء مسحة فيروس كورونا خلال تواجدهم فى الفوج الثاني من معسكر قضاة الملاعب استعدادا لعودة الدورى الممتاز.





وأظهرت نتيجة تحاليل مسحة كورونا النى شهدها معسكر الفوج الثانى لحكام الدورى الممتاز بمشاركة ٣٢ من قضاة الملاعب الساحة و المساعدين استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز سلبية العينات.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت طلب الثنائى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام لاقامة معسكر تدريبي للقضاة الملاعب على ٥ أفواج بفندق تريومف فى مصر الجديدة.





واستمر معسكر الفوج الثانى لمدة ٣ ايام وأقام كل حكم فى غرفة بفندق تريومف فى مصر الجديدة اتباعا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





وشارك فى إلقاء المحاضرات على حكام الساحة و المساعدين الثنائى عصام عبد الفتاح مسئول التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وأحمد الشناوي الخبير التحكيمى التى جرى خلالها إلقاء المحاضرات في الفندق.





‏وفرضت اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان حالة من السرية عقب إجراء مسحة فيروس كورونا مؤخرا بالفوج الأول الذى انتهى مؤخرا بمشاركة 32 حكمًا وثبوت وجود حالة ايجابية بين صفوف قضاة الملاعب لكن لم تظهر عليها الأعراض وتم عزله والتدريب منفردا على ان تجري له مسحة أخرى الأسبوع المقبل.



