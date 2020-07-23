أخبار الفن.. أجر خيالى لـ ويل سميث فى حلقة اعترافات زوجته بالخيانة.. حقيقة خلاف أحمد السقا ومحمد رمضان

كشف المخرج محمد سامي، عن حقيقة وجود خلاف حاد بين محمد رمضان وأحمد السقا منع تعاونهما معا فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

كشف المخرج محمد سامي، عن حقيقة وجود خلاف حاد بين محمد رمضان وأحمد السقا منع تعاونهما معا فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.