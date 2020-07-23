أخبار الفن.. أجر خيالى لـ ويل سميث فى حلقة اعترافات زوجته بالخيانة.. حقيقة خلاف أحمد السقا ومحمد رمضان

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الفنية على مدار اليوم نرصد أهمها في هذا التقرير:
كشفت بعض التقارير الأجنبية عن الأجر الحقيقى الذى حصل عليه النجم العالمى ويل سميث وزوجته جادا بينكيت فى الحلقة التى اعترفت فيها بخيانته.
تحل اليوم ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى عبرت عنها عديد من الأغانى وخلدتها عبر صوت مطربي الزمن الجميل.
كشف المخرج محمد سامي، عن حقيقة وجود خلاف حاد بين محمد رمضان وأحمد السقا منع تعاونهما معا فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.
كان لثورة 23 يوليو أثرا كبيرا على الثقافة والفن حيث أحدثت تغييرا واضحا وتطورا كبيرا بهما خاصة أن الثورة اعتبرت رموز الفن أبناء الثورة ومشاركين فيها، ولعل من أبرز هذه الرموز التى كانت لها دور بارز حتى على مستوى السياسى هو أحمد مظهر الذى استقال من الجيش ليشارك فى فيلم "رد قلبى" الذى تناول ثورة 23 يوليو.
نشر المخرج بيتر ميمي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ينفي فيه ما تردد بشأن تشابه فيلمه الجديد "موسى" الذى يقوم بتصويره حاليا بمسلسل محمد رمضان، والذى يحمل نفس الاسم، وأعلن عن التحضير له منذ أيام قليلة.