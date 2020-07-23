AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. أجر خيالى لـ ويل سميث فى حلقة اعترافات زوجته بالخيانة.. حقيقة خلاف أحمد السقا ومحمد رمضان

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:10 ص
ويل سميث وزوجته
ويل سميث وزوجته
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الفنية على مدار اليوم نرصد أهمها في هذا التقرير:

كشفت بعض التقارير الأجنبية عن الأجر الحقيقى الذى حصل عليه النجم العالمى ويل سميث وزوجته جادا بينكيت فى الحلقة التى اعترفت فيها بخيانته. 

تحل اليوم ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى عبرت عنها عديد من الأغانى وخلدتها عبر صوت مطربي الزمن الجميل. 

كشف المخرج محمد سامي، عن حقيقة وجود خلاف حاد بين محمد رمضان وأحمد السقا منع تعاونهما معا فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

كان لثورة 23 يوليو أثرا كبيرا على الثقافة والفن حيث أحدثت تغييرا واضحا وتطورا كبيرا بهما خاصة أن الثورة اعتبرت رموز الفن أبناء الثورة ومشاركين فيها، ولعل من أبرز هذه الرموز التى كانت لها دور بارز حتى على مستوى السياسى هو أحمد مظهر الذى استقال من الجيش ليشارك فى فيلم "رد قلبى" الذى تناول ثورة 23 يوليو. 

نشر المخرج بيتر ميمي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ينفي فيه ما تردد بشأن تشابه فيلمه الجديد "موسى" الذى يقوم بتصويره حاليا بمسلسل محمد رمضان، والذى يحمل نفس الاسم، وأعلن عن التحضير له منذ أيام قليلة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر مرسي: أحمد السقا وأمير كرارة أبطال «نسل الاغراب» رمضان 2021

أمير كرارة يعلن عن مسلسله الجديد رمضان المُقبل

شاهد.. المخرج محمد سامي مع أبطال نسل الأغراب

فيديوجراف.. السقا وكرارة أبطال نسل الأغراب في رمضان 2021

أمير كرارة يوجه رسالة لـ بيتر ميمي.. شاهد

من كواليس حرب أطاليا.. أحمد السقا يستعيد ذكريات أفلامه

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

بعد ظهوره بعلم مصر على منصة التتويج بالبريميرليج محمد صلاح يتصدر تويتر

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

كريم فهمي يستعرض لياقته البدنية بتمرين قاسٍ.. شاهد

يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

طرق تنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار وإزالة البقع الصعبة.. ستايلست هبة عادل تجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور