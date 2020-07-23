مبلغ خيالى.. تعرف على قيمة أجر ويل سميث على حلقة اعترافات زوجته بالخيانة





وقالت التقارير أن ويل سميث حصل على مبلغ خيالى فى هذه الحقلة مقابل اعترافات زوجته بخيانته ووصلت قيمة الحلقة الى 45 مليون دولار.





وقد عاش ويل سميث تجربة صعبة وأليمة عندما واجه مرارة الخيانة من زوجته جادا بينكيت سميث، بالرغم من حبه وتقديره لها طوال الوقت إلا أنه لم يتردد من أخباره عن هذه الواقعة رغم مرور سنوات عليها.





تسببت تصريحات نارية جديدة في إعادة فتح ملف خيانة الممثلة الامريكية جادا بينكيت سميث لزوجها النجم العالمي ويل سميث، الذي لقى تعاطفا وتضامنا من جمهوره الغفير في جميع أنحاء العالم.





-ضربة جديدة على وجه ويل سميث :





وجه المطرب العالمى أوجست ألسينا الى ويل سميث ضربة جديدة بسبب تصريحاته الساخنة.









وكشف ألسينا عن علاقته بزوجة ويل سميث عندما كان ضيفا ببرنامج مع "المضيف ليل واين" الذى يذاع على "أبل ميوزيك" قائلا : حتى الان احب بينكيت وذلك وفقا لصحيفة ديلى ميل.









-بداية الازمة :





قالت جادا بينكيت إنها منذ 4 سنوات ونصف السنة بدأت صداقة مع أوجست السينا وأصبحنا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".





كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سميث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا".





وتابعت الممثلة الامريكية أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، مضيفة :"كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".





-دعم ويل سميث :





ولقى ويل سميث دعم جمهوره بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور مؤثرة له اثناء استماعه لاعترافات زوجته بدخولها في علاقة مع رجل آخر.





-ويل سميث يتغاضى عن الخيانة :





وعلى الرغم من هذه الضجة الكبرى إلا أن ويل سميث قرر أن يصطحب زوجته الى منتجع فاخر فى جزر البهاما.

كشفت بعض التقارير الأجنبية عن الأجر الحقيقى الذى حصل عليه النجم العالمى ويل سميث وزوجته جادا بينكيت فى الحلقة التى اعترفت فيها زوجته بخيانته.