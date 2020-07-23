في ذكرى ثورة 23 يوليو.. تعرف على أبرز الأغاني المعبرة عنها ومطربها الأكثر تخليدا لها

تحل اليوم ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى عبرت عنها عديد من الأغانى وخلدتها عبر صوت مطربي الزمن الجميل.





نرصد لكم في السطور التالية، بعض الأغانى التي عبرت عن ثورة 23 يوليو.





كان العندليب الأسمر أكثر المطربين الذين غنوا لثورة 23 يوليو حتى أطلق عليه لقب ابن الثورة ولعل من ابرز هذه الاغانى "احنا الشعب" و وهى من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، حيث قام العندليب بغنائها للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتقول كلماتها "إحنا الشعب..إحنا الشعب..اخترناك من قلب الشعب..يا فاتح باب الحرية ياريس يا كبير القلب".





حكاية شعب

كما قدم عبد الحليم أغنية "حكاية شعب" وغناها العندليب خلال إحدى الاحتفالات بعيد الثورة، وكتب كلماتها أحمد شفيق كامل، ولحنها كمال الطويل، وكان كلمتها كالتالى "قولنا هنبنى وادى إحنا بنينا السد العالى".





ثورتنا المصرية وبستان الاشتراكية :

وقدم عبد الحليم حافظ أيضا أغنية "ثورتنا المصرية" وقال فيها "ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية ثورتنا المصرية ثورتنا" وأما اغنية بستان الاشتراكية التى كتبها صلاح جاهين ولحنها محمد الموجى ويقول فيها العندليب "على رأس بستان الاشتراكية واقفين بنهدر فى المية أمة أبطال عُلما وعمال ومعانا جمال بنغنى غنوه فرايحية".





أم كلثوم :

كما غنت أم كلثوم لثورة 23 يوليو بعدد من الاغانى ولعل من ابرزها أغنية على باب مصر والتى قدمت فى عام 1964.





ليلى مراد :

بينما قدمت المطربة ليلى مراد أغنية "نشيد التحرير"، وأهم عباراته "على الإله القوى الاعتماد".





عبد الغنى السيد :