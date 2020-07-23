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فن

بيتر ميمي: فيلم موسى مختلف في الشكل والمضمون عن مسلسل محمد رمضان

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:25 ص
بيتر ميمى
بيتر ميمى
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج بيتر ميمي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ينفي فيه ما تردد بشأن تشابه فيلمه الجديد "موسى" الذى يقوم بتصويره حاليا بمسلسل محمد رمضان، والذى يحمل نفس الاسم، وأعلن عن التحضير له منذ أيام قليلة. 

وقال "بيتر"، "ناس كتير سألونى، فيلم موسى أنا بصوره من سنة تقريبا، وليس له أي علاقة فى الفكرة أو المضمون أو أي حاجة لمسلسل النجم محمد رمضان". 

وأضاف المخرج "التوفيق للجميع إن شاء الله ومنتظر مسلسل محمد رمضان زى كل الناس اللى فى مصر".

وأوضح "فيلم #موسى 2020 إن شاء الله إنتاج مشترك سينرجى فيلم ونيوسنتشرى ومصر العالمية". 

يشار إلى أن الفيلم يقوم ببطولته كل من كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وصلاح عبد الله وأسماء أبو اليزيد. 
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