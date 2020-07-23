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اقتصاد

وزير الإسكان: حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالتجمع الخامس

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالتجمع الخامس

وأسفرت عن إزالة عدة مخالفات ورفع الإشغالات بالمولات التجارية وعدة مناطق بالتجمع الخامس.

وأصدر الوزير تعليمات مشددة لرؤساء التجمعات بشن حملات دورية ومفاجئة لضبط مخالفات البناء والإشغالات والمشاتل داخل المدينة، والتعامل دون تهاون مع المخالفات وإزالتها علي الفور، مؤكدًا استمرار حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.
وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم شن حملات على جميع المشاتل المخالفة بالمدينة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية للقضاء عليها تمامًا.


وأوضح أن الحملة المكبرة التي قادها بنفسه شملت  مول عنابة، وأسفرت عن  إزالة المخالفات بالممرات الداخلية للمول وفتح الطرق أمامه، وإلزام المحال بعدم وضع إشغالات خارج حدود المحال، وتم إزالة غرف مبانى تم بناؤها فى الممرات الداخلية بالمول بالمخالفة لشروط التراخيص، كما تم ضبط (محل تجارى) مخالف بالردود الخلفي لفيلا على حدود المول، وجارٍ استصدار قرار غلق وتشميع للفيلا المذكورة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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