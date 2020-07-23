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تكنولوجيا

لـ آيفون وآيباد.. فيسبوك تضيف ميزة جديدة لتطبيق Messenger

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:00 م
فيسبوك تضيف ميزة
فيسبوك تضيف ميزة جديدة لتطبيق Messenger
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن إضافة ميزات جديدة للخصوصية والأمان إلى تطبيق التراسل الفوري التابع لها ماسنجر Messenger، على هواتف آيفون iPhone وحاسبات آيباد iPad اللوحية.


ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، يتيح لك تطبيق فيسبوك ماسنجر الآن، إضافة طبقة أمان إضافية عند فتح أو إغلاق التطبيق على آيفون وآيباد، حيث يمكنك قفل التطبيق نفسه باستخدام ميزة المصادقة البوميترية التعرف على الوجه Face ID أوبصمة الأصبع Touch ID، والتي تساعدك على منع الناس الآخرين من الوصول إلى رسائلك.




ويمكن الوصول إلى الميزة التي يطلق عليها Facebook App App، والتي تعد جزءا من عدد من التغييرات الصغيرة التي تأتي إلى ماسنجر Messenger والتي تركز على الخصوصية والأمان، من خلال قسم إعدادات الخصوصية الجديد الذي يضاف إلى التطبيق، والذي يمنح المستخدمين موقعا واحدا للوصول إلى الإعدادات، والتحكم في ميزات قفل التطبيق، إلى جانب ميزات أخرى، مثل: الأشخاص المحظورين وجمهور القصص، والقصص المكتومة.


وذكرت شركة عملاق التواصل الاجتماعي، أنها تخطط لطرح بعض الميزات الجديدة، مثل إضافة المزيد من الضوابط الجديدة التي تتيح لهم السيطرة على صندوق الوارد والمكالمات، حيث تسمح للمستخدمين بتحديد من يمكنه إرسال الرسائل، أو الاتصال بهم مباشرة، أو نقلهم إلى مجلد الطلبات، أو حتى منعهم نهائيا من التراسل أو الاتصال.


وأشارت إلى أن هذه الميزة ستكون شبيهة بما توفره خدمة إنستجرام Instagram، وواتساب WhatsApp، ولم تعلن فيسبوك المزيد من التفاصيل حول متي ستصل تلك الميزات التي تختبرها حاليا إلى تطبيق ماسنجر.


جدير بالذكر أن ميزة الأمان البوميترية الجديدة في تطبيق ماسنجر فيسبوك، تستخدم إعدادات الخصوصية الخاصة بهواتف آيفون، مثل بصمة الأصبع، أو التعرف على الوجه، لفتح قفل وقفل التطبيق، وتتوفر الميزة حاليا لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية فقط، على أن تطلق لأجهزة أندرويد خلال الأشهر المقبلة. 
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