AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يُتابع منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي.. تفاصيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:40 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، حضره وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.


وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ما تم حتى الآن فيما يخص منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتم تحديد الأدوار وآليات العمل بما في ذلك الشروط الفنية للسيارات القديمة.


وعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، متطلبات وإجراءات تصنيع المركبات الكهربائية، والتي ستسهم في تخفيض الانبعاثات من محركات الاحتراق الداخلي، حيث تتسبب المركبات في أكثر من 30% من إجمالي الانبعاثات، فضلًا عن استخدام أكبر للغاز المتوافر محليًا على حساب الوقود الأحفوري (بنزين / سولار) الأقل توافرًا، وذلك بصورة مباشرة في حال استخدام الغاز كوقود أو بصورة غير مباشرة في حال استخدامها كمصدر للكهرباء، هذا إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الحالية غير المستغلة لإنتاج الكهرباء.


ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في 18 يونيو 2020 بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارات كهربائية (السيارة E70 Dong Feng) في شركة النصر للسيارات، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن المشروع يُعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا في شمال أفريقيا، ويأتي ذلك في إطار مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، وإنتاج السيارات الكهربائية على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة "النصر".


وسلط وزير قطاع الأعمال العام الضوء على العوامل المؤثرة في التحول إلى المركبات الكهربائية سواء من ناحية سعر المركبة أو توافر محطات الشحن العامة بتكلفة منخفضة، مُشيرًا إلى الخطوات المتخذة في هذا الصدد، حيث تم التنسيق مع وزير الكهرباء بخصوص سعر الكهرباء المورد من شركات الإنتاج، والتوزيع لمحطات الشحن العامة بما يغطي التكلفة الفعلية، كما تم الاتفاق على هامش مناسب للشركات الخاصة التي ستقوم بإنشاء وتشغيل محطات الشحن العامة، وذلك بعد التفاوض مع الشركة المتقدمة وتخفيض الرسوم، بالنسبة للمحطات العامة ذات السرعة المتوسطة، وبالنسبة للمحطات العامة ذات السرعة العالية.


ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم التواصل مع جمعية سائقي التاكسي لمعرفة أماكن تجمعات التاكسي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي المحافظات التي يقترح البدء بها، حيث تمثل نسبة 48% من عدد التاكسيات في مصر.


 كما تم التواصل مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لبحث إمكانية تحديد عدد محدود من الأماكن في مواقف تجمعات التاكسيات يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجانا، مع تحصيل المحافظة تعريفة مخفضة من التاكسي مباشرة، فضلًا عن تحديد عدد محدود من الأماكن في الجراجات العامة المملوكة للدولة يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجانا مع تحصيل الجراجات تعريفة مخفضة من ملاك السيارات مقارنة بتعريفة الانتظار العادية، هذا بالإضافة إلى مواقف التاكسي والجراجات العامة، ويتم تركيب حد أدنى من الشواحن عالية السرعة في محطات الوقود بالمدن والطرق السريعة على مستوى الجمهورية.


وسلط الوزير الضوء على الإجراءات والخطوات المطلوبة لاستكمال المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، فضلًا عن مقترحات إنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها (تاكسي، نقل جماعي، الأوتوبيس، الملاكي، الموتوسيكل) في الجهات التابعة للدولة. 

رئيس الوزراء يُتابع منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُتابع منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُتابع منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُتابع منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة النصر تعود لمجدها.. توقيع اتفاق مع الصين لإنتاج سيارات كهربائية

الحكومة توافق على استكمال مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة بأخرى تعمل بالغاز

في محطات الوقود العادية.. وزير قطاع الأعمال : توفير محطات شحن السيارات الكهربائية

2021 ..عام إحياء علامة "النصر" بسيارة كهربائية و أيادى مصرية

برلماني يكشف مزايا استخدام السيارات الكهربائية والغاز الطبيعى كبديل للوقود

خصم عند الشراء.. وزير قطاع الأعمال: محفزات للمواطن للإقبال على السيارات الكهربائية.. نواب: تقلل من الإعتماد على البنزين والسولار.. وتحافظ على البيئة من التلوث

ترشيحاتنا

أسعار الدولار في بنوك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 23-7-2020

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

فى ذكرى 23 يوليو .. 6 معلومات لا تعرفها عن فيلم الثورة

من لا يلتزم لن يشارك.. عروسان يضعان قواعد صارمة لحضور حفل زفافهما

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

أفضل أدعية الصباح لتيسير الأمور

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

السيسى: نستمد من ثورة 23 يوليو المجيدة العزم والإرادة والإصرار.. فيديو

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

السيسي للمصريين: كونوا على قلب رجل واحد لمواجهة "أمور بالغة الخطورة".. فيديو

شوبير يكشف سر ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

بكين خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي

هل أعيد الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع؟.. أمين الفتوى يرد

أفضل أدعية الصباح لتيسير الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور