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محافظات

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من العزل الصحي بتمى الأمديد في الدقهلية

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:05 ص
المتعافيين
المتعافيين
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس عن خروج وتعافي  12 مصابا بكورونا من مستشفى العزل الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا. 

وأكد أن  عدد المرضى بمستشفى العزل الصحى بتمى الأمديد انخفض إلى 20 حالة فقط  كما لم تستقبل المستشفى أى حالات جديدة منذ ثلاث أيام لتسجيل صفر استقبال إصابات حتى اليوم.

واكد ان نسبة  معدل الشفاء بالمحافظة وصلت إلى 77%  وهو ما يدعو إلى التفاؤل بالمقارنة مع نسبة عدد السكان حيث تأتي الدقهلية من المحافظات الأقل إصابة على مستوى الجمهورية.

وأشار الى أن الأطقم الطبية تضرب أروع الأمثلة في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى مقدما الشكر لكل الأطقم الطبية  المتناوبة على الخدمة بمستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدًا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من العزل الصحي بتمى الأمديد في الدقهلية
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من العزل الصحي بتمى الأمديد في الدقهلية
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من العزل الصحي بتمى الأمديد في الدقهلية
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من العزل الصحي بتمى الأمديد في الدقهلية
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من العزل الصحي بتمى الأمديد في الدقهلية
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