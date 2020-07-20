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محافظات

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج ٧ حالات من العزل بالدقهلية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الاثنين عن خروج وتعافي ٧ مصابين بكورونا من مستشفى العزل الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا. 

مؤكدا أن حالات التعافي خلال الفترة الماضية من بدء جائحة انتشار الفيروس حتى الآن بلغت ٧٤٠ حالة من إجمالي ٩٥٤ من مصابي الدقهلية.

واكد ان نسبة  معدل الشفاء بالمحافظة وصلت إلى 77% وأن متوسط الاصابة الجديدة يوميا من ١٠ إلى ١٢ إصابة وهو ما يدعو إلى التفاؤل بالمقارنة مع نسبة عدد السكان حيث تأتي الدقهلية من المحافظات الأقل إصابة على مستوى الجمهورية.

واضاف أن  عدد المرضى بمستشفى العزل الصحى بتمى الأمديد انخفض إلى ٢٨ حالة فقط سائلا الله لهم بالشفاء العاجل والخروج في القريب حيث يتلقون العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

واشار الى أن الأطقم الطبية تضرب أروع الأمثلة في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى مقدما الشكر لكل الأطقم الطبية  المتناوبة على الخدمة بمستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدًا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج ٧ حالات من العزل بالدقهلية
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج ٧ حالات من العزل بالدقهلية
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج ٧ حالات من العزل بالدقهلية
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج ٧ حالات من العزل بالدقهلية
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