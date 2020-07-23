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سيارات

سمية الخشاب تخطف الأنظار بسيارة Bmw

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:06 ص
سمية الخشاب تخطف
سمية الخشاب تخطف الأنظار بسيارةBmw
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منة الله عبد الحميد
يشارك الفنانون جمهورهم أدق تفاصيل حياتهم من خلال نشر صور لهم عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر صور للسيارات والأزياء لكسر الجليد وعمل قاعدة جماهيرية كبيرة وشعبية، وعلى رأس هذه القائمة الفنانة سمية الخشاب.


نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا لها جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، وظهرت "الخشاب" في جلسة التصوير مرتدية بنطلون جينز وبلوزة بيضاء ذو أكمام طويلة، كما تركت شعرها منسدلًا، خلف مقصورة قيادة سيارةbmw.


وخطفت "الخشاب" بهذه الإطلالة، خصوصا أن سيارة bmw رمز للرفاهية والأناقة وتستقلها الطبقات الراقية، كما أنها مزودة بالعديد من الإمكانيات التي تعمل على راحة الركاب.


 تمتلك سيارة bmw وسادات هوائية جانبية وأمامية للحفاظ على حياة الركاب من أي خطر في حالة وقوع اصطدام على الطريق أثناء سير السيارة على سرعة عالية أو ما شابه، مع تزويدها بخاصية الاتزان الإلكتروني ESP التي تساعد على حفظ ثبات السيارة على السرعات الكبيرة وأثناء القيام بعمل مناورات بها.


يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

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