فى لمح البصر.. تعرفى كيف تتخلصين من سموم الجسم



هناك علامات عديدة تدل على أن جسمك مليئا ب السموم مما يضر بجهاز المناعة والكليتين والكبد في وقت واحد.. إليك أعراض الإصابة بسموم الجسم وحيل تخلصك منها.







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وفقا لموقع "برايت سايد"، تعد أبرز أعراض الإصابة بسموم الجسم هى حساب السعرات الحرارية والشعور بالتعب المستمر رغم النوم لساعات كافية.





وتعد أبرز الأعراض الأخرى لسموم الجسم هى الشعور بالتعب بسبب خلل في مستويات الكورتيزول والصداع، وتعد أبرز الأعراض الأخرى للإصابة بسموم الجسم هى الإصابة ب الإمساك وألم المفاصل والعضلات.





وفقا لتقرير نشره الموقع، هناك العديد من الأطعمة التى تخلص الجسم من السموم أبرزها المكسرات والزيوت مثل زيت الزيتون وزيت اللوز، والتى على تحسين حركة الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلص من السموم عن طريق الإخراج.







