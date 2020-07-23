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مرأة

فى لمح البصر.. تعرفى كيف تتخلصين من سموم الجسم

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:12 ص
سموم الجسم
سموم الجسم
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لمياء الياسين
هناك علامات عديدة تدل على أن جسمك مليئا بالسموم مما يضر بجهاز المناعة والكليتين والكبد في وقت واحد.. إليك أعراض الإصابة بسموم الجسم وحيل تخلصك منها.




وفقا لموقع "برايت سايد"، تعد أبرز أعراض الإصابة بسموم الجسم هى حساب السعرات الحرارية والشعور بالتعب المستمر رغم النوم لساعات كافية.


وتعد أبرز الأعراض الأخرى لسموم الجسم هى الشعور بالتعب بسبب خلل في مستويات الكورتيزول والصداع، وتعد أبرز الأعراض الأخرى للإصابة بسموم الجسم هى الإصابة بالإمساك وألم المفاصل والعضلات.


وفقا لتقرير نشره الموقع، هناك العديد من الأطعمة التى تخلص الجسم من السموم أبرزها المكسرات والزيوت مثل زيت الزيتون وزيت اللوز، والتى على تحسين حركة الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلص من السموم عن طريق الإخراج.


للتخلص من السموم، إليك مجموعة حيل، أبرزها تناول كميات وافرة من الماء وممارسة اليوجا لتحسين الدورة الدموية، وإضافة البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي واستخدم فقط مستحضرات التجميل الطبيعية الخالية من العطور والسموم الأخرى.
فى لمح البصر.. تعرفى كيف تتخلصين من سموم الجسم
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