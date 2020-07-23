رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: توافر السلع واستقرار الأسعار قبل عيد الأضحى

أكد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن توافر جميع السلع مع قرب عيد الأضحى المبارك.





مشيرا أنه تم مراجعة الموقف في الأسواق مع أعضاء مجلس الإدارة خلال الساعات السابقه ، وأن هناك استقرار في الأسعار داخل محافظة الإسماعيلية وأن ما يشاع عن التواترات بالمنطقة وتأثيره على الاقتصاد ليس له أي اساس من الصحة .





وأضاف أن هناك لقاء سيعقد خلال الساعات القادمه مع وكيل وزارة التموين لمتابعة الموقف ، بالإضافة إلى موافقة التجار على طرح المزيدمن السلع وبأسعار وتخفيضات من خلال معرض السلع الدائم بنادي المنتزة ، والذي تم الحصول على موافقة مبدئية من اللواء اركان حرب شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية ، لتطويره وإعادة تنظيمه بما يتوافق مع مراعاة الشكل والنظافه والتنوع والتنظيم .





وأفاد أن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي طرحتها الحكومه وستبدأ خلال ايام لا تشمل المواد الغذائيه، وستعمل بشكل كبير على إنعاش الاسواق وتشجيع المنتج المحلي .





وأشاد رئيس غرفة الإسماعيلية بقرارات الحكومه الأخيرة الخاصة بتنظيم مواعيد الفتح والإغلاق ومد المطاعم والمقاهي حتى الساعة 12 ليلا لإنعاش الأسواق والتجار وتعويض التجار عن فترة الإغلاق جراء جائحه كورونا والحظر الذي فرضته البلاد في الشهور السابقة .