AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إياكم والغرور.. لامبارد يروي كواليس مشادته مع بدلاء ليفربول

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:24 م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
Advertisements
محمد سمير
حذر المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي نجوم ليفربول من حالة الغرور التي قد يقعوا فيها بعد التتويج بلقب الدوري.

وخلال تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس"، قال لامبارد تعليقا على أحداث الشد والجذب التي حدثت مع بدلاء الريدز: " بالنسبة لي ليس لدي أي مشكلة مع يورجن كلوب، لقد أدار المباراة بطريقة رائعة على المستوى التكتيكي،  واستحقوا الفوز بالمباراة واللقب".

وأضاف مدرب بلوز: "خلال المباراة تسيطر عليك بعض المشاعر والانفعالات، ولكن هناك خيط رفيع بين الفوز باللقب، وأن تصبح مغرورا، من العدل تتويج ليفربول باللقب فهم يستحقون ذلك، لكن إياكم والغرور بما حققتموه".

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات على نهاية البطولة، وتم تسليم الفريق كأس بريميرليج أمس الأربعاء بعد مباراته ضد تشيلسي باعتبار أنها المباراة الأخيرة للريدز على ملعبه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لامبارد عن مانشستر سيتي: يقدم أفضل كرة قدم

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال

ترشيحاتنا

مركز الأزهر: صيام التسع الأُول من شهر ذي الحجة من أجل العبادات

شوبير يكشف سر ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي

وليد أزارو يعلن عودته رسميا إلى الأهلي.. والاتفاق يهدد بشكواه

عمل يعدل أجر الحج والعمرة .. البحوث الإسلامية توضحه

الحكومة: لا تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية بدءًا من أكتوبر المقبل

محمد صلاح مثله الأعلى.. ناشئ الهلال السعودي: أنتظر إشارة منتخب مصر

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

شوبير يكشف سر ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي

بعد عودة حجازى.. ٦ نجوم مصرية فى نسخة الدورى الإنجيلزى الموسم المقبل

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

محمد صلاح مثله الأعلى.. ناشئ الهلال السعودي: أنتظر إشارة منتخب مصر

نجم الاسماعيلي السابق يكشف مصير الدوري بعد إصابة 18 لاعبًا في الإنتاج الحربي

وليد أزارو يعلن عودته رسميا إلى الأهلي.. والاتفاق يهدد بشكواه

كورونا تغزو الأندية.. نجم الزمالك: استكمال الدوري حرام.. ومدير الجبلاية يتحدى: لا إلغاء أو تأجيل

أخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور وخالد الغندور عبر قناة الزمالك

بين آه ولأ.. صفقات الأهلي والزمالك الحائرة في الميركاتو الصيفي

بعد إعلان الجدول.. وليد العطار يكشف موعد انتهاء منافسات الدورى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور