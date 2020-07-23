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محافظات

قطع الكهرباء عن بعض المناطق في الغربية.. اعرف التفاصيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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احمد علي
اعلن قطاع كهرباء شرق المحلة الكبرى التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهرباء من محطة محولات غرب المحلة "محول 2"، يوم السبت المقبل من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا، وذلك لتركيب أجهزة إطفاء ذاتى للمحول.


وقال المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار بمدينة المحلة.

وجاء ذلك  خلال تلك المدة الزمنيه هى، المبرة، سنترال المحلة القديم والجديد، شارع قهوة مصر، تقسيم إسكندرية، السيدة عائشة، مساكن السادات، الرجبي، أبو شاهين، سور الغنام وامتداده.

كما ضمت المناطق "الرمد القديمة، الحلقة، حي أول، شكري القوتلي، جامع الباشا، سوق العيش أبو الفضل، القاضي، الملاحة، عزبة خضر، شارع محمد الشوربجي، حسام البيومي".
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