AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. السيسي يوجه كلمة للمصريين في ذكرى ثورة يوليو.. التعليم تفتح الوظائف بالمدارس اليابانية.. علم مصر يرفرف في إنجلترا

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:52 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
Advertisements
نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

السيسي: مصر قادرة على حماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عقيدة مصر الراسخة القائمة على احترام الآخر منعت نشوب الصراعات، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن مصر قادرة على حماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية.. مزيد من التفاصيل هنا


بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر
نقلت قناة "العربية" عن ياسين أقطاي مستشار الريس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن بلاده "لا تريد حربا مع مصر أو أي دولة أخرى".


وأضاف أقطاي "تركيا لا ترغب في استمرار الحرب في ليبيا.. مزيد من التفاصيل هنا


فتح باب التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية اليوم عبر هذا الرابط
تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ابتداءا من اليوم، الخميس الموافق 23 يوليو 2020، ولمدة 15 يومًا، باب التقديم للعمل بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021.. مزيد من التفاصيل هنا


عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه.. مدبولي يكلف باستصلاح أراض جديدة للزراعة في شمال ووسط سيناء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير.. مزيد من التفاصيل هنا


أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك
أزمة جديدة في نادي الزمالك أعلنها مرتضى منصور، رئيس النادي، مساء أمس عبر قناة النادي لتنضم لـ سلسلة من القضايا التي أثارها رئيس النادي خلال الفترة الماضية.. مزيد من التفاصيل هنا


هاشتاج # فخر_العرب يتصدر تويتر.. ومغردون: علم مصر منور إنجلترا
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فخر_العرب بعد تتويج محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.. مزيد من التفاصيل هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. مميزات وأماكن المدارس المصرية اليابانية

أهم الأخبار.. تقديم صرف مرتبات العاملين بالدولة.. الدولار يواصل الهبوط.. شوبير يكشف مفاجأة مرتضى منصور للزمالك

اهم الاخبار .. قمة إفريقية مصغرة عن سد النهضة.. مرتضى منصور: لن أترك حق الزمالك.. تراجع غير مسبوق فى أعداد إصابات كورونا

مرتضى منصور: إحنا جايين النهاردة عشان دعم مصر والسيسي

مرتضى منصور: نجهز مفاجأة لجماهير الزمالك ستهز مصر

هاشتاج # فخر_العرب يتصدر تويتر.. ومغردون: علم مصر منور إنجلترا

ترشيحاتنا

بسبب حكم قضائي.. حبس رئيس جامعة سوهاج عاما وعزله من وظيفته

محافظة تمتلك 50% من مخالفات البناء في مصر.. تعرف عليها ؟

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه.. مدبولي يكلف باستصلاح أراض جديدة للزراعة في شمال ووسط سيناء

حفيد جمال عبد الناصر يزور ضريح الزعيم في ذكرى ثورة 23 يوليو.. فيديو

بعد إعلان الجدول.. وليد العطار يكشف موعد انتهاء منافسات الدورى

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

الحكومة: لا زيادة في مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور