أهم الأخبار.. السيسي يوجه كلمة للمصريين في ذكرى ثورة يوليو.. التعليم تفتح الوظائف بالمدارس اليابانية.. علم مصر يرفرف في إنجلترا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





السيسي: مصر قادرة على حماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عقيدة مصر الراسخة القائمة على احترام الآخر منعت نشوب الصراعات، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن مصر قادرة على حماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية.. مزيد من التفاصيل هنا







بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

نقلت قناة "العربية" عن ياسين أقطاي مستشار الريس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن بلاده "لا تريد حربا مع مصر أو أي دولة أخرى".









وأضاف أقطاي "تركيا لا ترغب في استمرار الحرب في ليبيا.. مزيد من التفاصيل هنا









فتح باب التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية اليوم عبر هذا الرابط

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ابتداءا من اليوم، الخميس الموافق 23 يوليو 2020، ولمدة 15 يومًا، باب التقديم للعمل بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021.. مزيد من التفاصيل هنا







عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه.. مدبولي يكلف باستصلاح أراض جديدة للزراعة في شمال ووسط سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير.. مزيد من التفاصيل هنا







أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

أزمة جديدة في نادي الزمالك أعلنها مرتضى منصور، رئيس النادي، مساء أمس عبر قناة النادي لتنضم لـ سلسلة من القضايا التي أثارها رئيس النادي خلال الفترة الماضية.. مزيد من التفاصيل هنا







هاشتاج # فخر_العرب يتصدر تويتر.. ومغردون: علم مصر منور إنجلترا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فخر_العرب بعد تتويج محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.. مزيد من التفاصيل هنا



