عضو لجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك فيديوهات لبثها على قنوات الشرق ومكملين.. فيديو

اعترف الإخوانى هشام متولى على الشوبكى عضو مكتب إنتاج الإخوان بالإسكندرية والمكلف بالإشراف على اللجنة الإعلامية بالإسكندرية عقب إلقاء القبض عليه، إنه يتلقى تعليماته من قيادات الإخوان الهاربة لقطر وتركيا.





وأضاف الإخوانى هشام: "نتلقى التعليمات من قيادات الإخوان الهاربة فى الخارج مثل الدكتور حمزة زوبع وعبدالله الشريف وعماد البحيرى"، مضيفا: "القيادات فى الخارج بتبعتلنا تمويل وتكليفات علشان نصرف على المواد المطلوبة مننا علشان إحنا بننتج مواد دعائية وبنحط عليها أرقام وإحصائيات غير حقيقية بهدف إثارة الرأى العام وعمل ثورة أخرى لمحاولة إعادة الإخوان للحكم".





وقال فى اعترافاته: "بعد ما بنخلص الفيديوهات بنرسلها للاعتماد فى الخارج وبعد كده بتنشر على قنوات مكملين والشرق والوطن وبعد كده بتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى".





وكانت وزارة الداخلية نجحت في كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج.





تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الإرهابى الإخوانى الهارب عماد البحيرى والإرهابى الإخوانى الهارب حسام الشوربجى والإرهابى الإخوانى الهارب سيد توكل والإرهابى الإخوانى الهارب حمزة زوبع.





وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في اطار تنفيذ مخططها بإستغلال احدى الوحدات السكنيه بالإسكندرية وتجهيزها كإستديو لإعداد اعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه .





وهم الارهابى الاخوانى هشام متولى الشوبكى، والارهابى الاخوانى اسلام علوانى حجازى، والارهابى الاخوانى إبراهيم سعيد إبراهيم والارهابى الاخوانى محمد محمد سعيد والارهابى الاخوانى محمد احمد شحاته، والارهابى الاخوانى صهيب سامى الزقم.





وعثر داخل الاستديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الالى وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف إثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد.



