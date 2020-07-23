AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عضو لجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك فيديوهات لبثها على قنوات الشرق ومكملين.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:38 م
المتهم
المتهم
Advertisements
مصطفى الرماح
اعترف الإخوانى هشام متولى على الشوبكى عضو مكتب إنتاج الإخوان بالإسكندرية والمكلف بالإشراف على اللجنة الإعلامية بالإسكندرية عقب إلقاء القبض عليه، إنه يتلقى تعليماته من قيادات الإخوان الهاربة لقطر وتركيا. 

وأضاف الإخوانى هشام: "نتلقى التعليمات من قيادات الإخوان الهاربة فى الخارج مثل الدكتور حمزة زوبع وعبدالله الشريف وعماد البحيرى"، مضيفا: "القيادات فى الخارج بتبعتلنا تمويل وتكليفات علشان نصرف على المواد المطلوبة مننا علشان إحنا بننتج مواد دعائية وبنحط عليها أرقام وإحصائيات غير حقيقية بهدف إثارة الرأى العام وعمل ثورة أخرى لمحاولة إعادة الإخوان للحكم".

وقال فى اعترافاته: "بعد ما بنخلص الفيديوهات بنرسلها للاعتماد فى الخارج وبعد كده بتنشر على قنوات مكملين والشرق والوطن وبعد كده بتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى".

وكانت وزارة الداخلية نجحت في كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج. 

تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الإرهابى الإخوانى الهارب عماد البحيرى والإرهابى الإخوانى الهارب حسام الشوربجى والإرهابى الإخوانى الهارب سيد توكل والإرهابى الإخوانى الهارب حمزة زوبع.

وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في اطار تنفيذ مخططها بإستغلال احدى الوحدات السكنيه بالإسكندرية وتجهيزها كإستديو لإعداد اعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه .

وهم الارهابى الاخوانى هشام متولى الشوبكى، والارهابى الاخوانى اسلام علوانى حجازى، والارهابى الاخوانى إبراهيم سعيد إبراهيم والارهابى الاخوانى محمد محمد سعيد  والارهابى الاخوانى محمد احمد شحاته، والارهابى الاخوانى صهيب سامى الزقم.

وعثر داخل الاستديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الالى وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف إثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد.

عضو لجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك فيديوهات لبثها على قنوات الشرق ومكملين.. فيديو
عضو لجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك فيديوهات لبثها على قنوات الشرق ومكملين.. فيديو
عضو لجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك فيديوهات لبثها على قنوات الشرق ومكملين.. فيديو
عضو لجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك فيديوهات لبثها على قنوات الشرق ومكملين.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شائعات وتحريض..الداخلية تعلن ضبط خلية اخوانية تنتج افلاما مفبركة للجزيرة

بينهم إعلامي شهير.. سقوط خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة للجزيرة

ماذا يريد الإخوان من سيناء؟ عضو بالجماعة يفضح مخطط القيادات..فيديو

سقوط خلية إخوانية.. الداخلية تضبط 11 متهما بالانضمام للجماعة الارهابية .. المتهمون: نفبرك فيديوهات للقناة القطرية مقابل 3 الاف دولار للفيلم الواحد

إحباط مخطط قبل انتخابات الشيوخ.. تفاصيل ضبط 6 عناصر إخوانية

الداخلية: العناصر الإخوانية استغلت وحدة سكنية فى الإسكندرية لتنفيذ مخططها

ترشيحاتنا

22 مليون يورو سنويا.. راموس يتلقى عرضا خياليا للانضمام إلى الدوري الصيني

هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة مال .. أمين الإفتاء يجيب

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

جاكسون موليكا.. ليل الفرنسي يزاحم الأهلي في صفقته المنتظرة

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

بعد إصابة مدير حميات دمنهور.. سر عودة كورونا مرة أخرى بأعراض أشد

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور