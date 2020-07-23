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فن

في عيد ميلاد أحمد عز.. تعرف على عمره الحقيقي ومهنته قبل التمثيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:51 م
احمد عز
احمد عز
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم، الخميس، عيد ميلاد النجم أحمد عز الذي أصبح واحدا من أهم نجوم السينما المصرية في العقد الأخير، ونجم شباك ومنافس لا يستهان به.


ويعد أحمد عز من الفنانين الذي كسروا قاعدة الشاب الوسيم ذي الشعبية بحرصه على تقديم أدوار متنوعة وصعبة أكدت موهبته التمثيلية.



ويكمل أحمد عز اليوم عامه الـ 48 ، فهو من مواليد 23 يوليو 1971.


وعمله بمجال الفنادق لم ينسه حلمه بالتمثيل، فبدأ بالعمل في مجال عروض الأزياء على أمل أن تفتح له أبواب السينما، لكنّه اكتشف أن ذلك العمل لا يكفي، فبدأ بالتردّد علي مكاتب الإنتاج بحثًا عن فرصة حتى ذهب لمكتب المخرجة إيناس الدغيدي فرشّحته لدور صغير في فيلم كلام الليل ولكنها لفتت نظره إلى ضرورة دراسة التمثيل.

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