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حوادث

في ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى.. الداخلية تفرج عن 2130 سجينا

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:46 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح

قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2130) نزيل من بينهم (٢٢١) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع. 

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (٤١١) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفو شروط العفو بمناسبه الإحتفال بكل ٍ من (الذكرى الثامنة والستون لثورة الثالث والعشرين من يوليو – عيد الأضحى المبارك).
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