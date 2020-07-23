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توك شو

بعد القبض عليهم.. العناصر الإخوانية الإرهابية تكشف أهدافها من فبركة الفيديوها.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:19 م
خلايا إرهابية إخوانية
خلايا إرهابية إخوانية
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شيرين عادل

قال إبراهيم أحمد ، أحد العناصر الاخوانية التى تم ظبطها ، إنه انضم لجماعة الإخوان الإرهابية عام 1990 ، والتحق للجنة الإعلامية هناك عام 2005 .

وأوضح  أحد العناصر الإخوانية  التى تم ضبطها ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أنه مسئول عن لجنة الانتاج الفنى التابعة للجنة الإعلامية بمحافظة الإسكندرية التابعة لقياداتهم الاخوانية الإرهابية ب قطر وتركيا بعمل فيديوهات مفبركة للأحداث الحالية لأزمة كورونا ، الأزمة الليبية ، وانتخابات مجلس الشيوخ . 

ولفت أحد العناصر الاخوانية التى تم ظبطها  ، إلى أنه يتلقى دعما ماليا مقابل فبركة فيديوهات وتسليم التكليفات لمقرهم فى إسكندرية ومن ثم يقومون بتقطيع الفيديوهات ووضع أصوات مفبركة عليها بهدف تشويه النظام المصرى .


وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من فبركة الفيديوهات ودعمها ماليا من قطر وتركيا بهدف تغليب الرأى العام  ضد النظام المصري وعودة نظام حكم الإخوان الإرهابى مرة ثانية لمصر . 

يذكر  أن فضائية اكسترا نيوز قد عرضت منذ قليل خبر عاجل صادر عن وزارة الداخلية كشف عن ضبط 6 عناصر إخوانية استهدفت إثارة البلبلة بالتزامن مع بدء الاستحقاقات الانتخابية .

وقد تم ضبط العديد من الكاميرات وأدوات التصوير والفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وقد استغلت العناصر الإخوانية إحدى الوحدات بالإسكندرية وتجهيزها كاستوديو لإنتاج مواد مفبركة .


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