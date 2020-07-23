بعد القبض عليهم.. العناصر الإخوانية الإرهابية تكشف أهدافها من فبركة الفيديوها.. فيديو





قال إبراهيم أحمد ، أحد العناصر الاخوانية التى تم ظبطها ، إنه انضم لجماعة الإخوان الإرهابية عام 1990 ، والتحق للجنة الإعلامية هناك عام 2005 .





وأوضح أحد العناصر الإخوانية التى تم ضبطها ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أنه مسئول عن لجنة الانتاج الفنى التابعة للجنة الإعلامية بمحافظة الإسكندرية التابعة لقياداتهم الاخوانية الإرهابية ب قطر وتركيا بعمل فيديوهات مفبركة للأحداث الحالية لأزمة كورونا ، الأزمة الليبية ، وانتخابات مجلس الشيوخ .





ولفت أحد العناصر الاخوانية التى تم ظبطها ، إلى أنه يتلقى دعما ماليا مقابل فبركة فيديوهات وتسليم التكليفات لمقرهم فى إسكندرية ومن ثم يقومون بتقطيع الفيديوهات ووضع أصوات مفبركة عليها بهدف تشويه النظام المصرى .









وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من فبركة الفيديوهات ودعمها ماليا من قطر وتركيا بهدف تغليب الرأى العام ضد النظام المصري وعودة نظام حكم الإخوان الإرهابى مرة ثانية لمصر .





يذكر أن فضائية اكسترا نيوز قد عرضت منذ قليل خبر عاجل صادر عن وزارة الداخلية كشف عن ضبط 6 عناصر إخوانية استهدفت إثارة البلبلة بالتزامن مع بدء الاستحقاقات الانتخابية .





وقد تم ضبط العديد من الكاميرات وأدوات التصوير والفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وقد استغلت العناصر الإخوانية إحدى الوحدات بالإسكندرية وتجهيزها كاستوديو لإنتاج مواد مفبركة .







