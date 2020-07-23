بفستان باللون الفضي.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة على انستجرام.. شاهد





وظهرت بها هنا الزاهد ، بفستان فصير باللون الفضي الذى يبررز عن جمالها، وانتعلت بوت طويل باللون الفضي لإكمال إطلالتها الجذابة.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد في الماكياج على اللون البني للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما اختارت لون الشعر البني الذى يتناسب مع ظهورها، وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بمظهر جذاب.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط دائري كبير باللون الفضي.