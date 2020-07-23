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أخبار العالم

لمتابعة ملف سد النهضة.. السودان يشكل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:21 م
حمدوك
حمدوك
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سمر صالح
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، ووضع نفسه على رأس اللجنة.


ويقضي قرار تشكيل اللجنة، بحسب بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، بأن يكون وزير شئون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية أعضاء في اللجنة.


وأوكلت للجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الإسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها، بحسب البيان.


ومنح القرار اللجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها إمكانية تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها، وحدد القرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقرًا لأعمال اللجنة وأن تتولى مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.
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