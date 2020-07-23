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فيديو جراف

فيديو جراف.. تسجيل اختبار القدرات للثانوية العامة 2020

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:00 م
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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منار شعبان
 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وأتاحت الوزارة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.

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وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.
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