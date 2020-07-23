حصيلة كورونا في شمال سيناء.. 350 إصابة وعزل 24 بالمستشفيات حتى الآن







ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال

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وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، في بيان، اليوم، الخميس، إن حالات التعافي من الإصابة ارتفعت إلى 211 حالة على مستوى المحافظة، منها 166 حالة عزل منزلي بدون عينات و45 حالة شفاء بعد تلقي العلاج في المستشفيات.كما توفي 17 حالة منذ تفشى الوباء. كما تم تسجيل 86 حالة إيجابية منذ تفشي الوباء، و 58 حالة سلبية، وعزل 24 مصابا بفيروس كورونا، بكل من مستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي ومنزليًا.وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أنه تم احتجاز 8 حالات بمستشفى العريش العام و6 حالات بمستشفى بئر العبد المركزي و10 حالات عزل منزلي.وأوضح شوكة أنه تم توفير كل الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم، إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلي والشفاء من فيروس كورونا، مع تقديم الدعم النفسي لهم وتوعيته.