وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية.. التقديم إلكتروني على الموقع لمدة 15 يوما.. وصدى البلد ينشر الشروط والمستندات المطلوبة وآلية التعاقد مع المقبولين

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لمن يهمه الأمر التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية ، إلكترونيًا عبر الرابط التالي





وقالت الوزارة إن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.









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وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.









وشددت على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.









وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة، حيث إنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.









الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية ، قبل البدء في تسجيل البيانات على بوابة التقدم الالكترونية تتمثل فيما يلي:



يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، و يجب أن يكون المتقدم لوظيفة مدير أو وكيل مدرسة تخصص (لغة إنجليزية- Math- Science) ويفضل من لديه (TOEFL)، محلية أو دولية.



وعلى كل متقدم، أن يتأكد من صحة البيانات التي سيقوم بإدخالها في استمارة التقدم، وأي مخالفة لذلك تؤدي إلى الاستبعاد، ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.



كما يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا تزيد السن على الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2020.



وفي حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة، يجب التأكد من اعتمادها من الجهات الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.



ويجب التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة، والإجابة عن كل الأسئلة، حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح.



ويتمتع بحُسن السير والسلوك، ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف، أو تمنع تعامله مع الأطفال.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم، ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أي مسمى، والإجابة عن الأسئلة بالكامل في الوقت المحدد، وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة في التقدم.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن فتح باب التقدم على كل الوظائف المطلوبة في المدارس المصرية اليابانية لسد العجز في الأماكن الشاغرة، ليس شرطًا لمخاطبة جميع المتقدمين لكل الوظائف، إلا عند خلو الوظيفة في حال كونها مشغولة، مشددة على أنه لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسر المدارس المصرية اليابانية دون إبداء أسباب.





إجراءات القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف

إجراءات القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية، والتي تم فتح باب التقدم لها من اليوم، الخميس، ولمدة 15 يوما عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg



وقالت وزارة التربية والتعليم: "سوف يتم الاختيار المبدئي بناءً على الأعلى تقييمًا في كل مراحل عملية التقدم، وأهمها الإجابة عن الاختبار الإلكتروني أو الورقي".



وأضافت أنه سيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئي عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook وفى حال عدم إعلان أي اسم يعتبر خارج قائمة الاختيار المبدئي ولن يتم التواصل معه إلا عند الحاجة.



وأوضحت أنه سيتم دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئي لمقابلة شخصية، لمراجعة الأوراق الثبوتية، وعقد مقابلة شخصية فى التخصص المطلوب، واختبار نفسي، واختبارات أخرى عند الحاجة، ومن يحقق المستوى المطلوب، سيتم توجيهه إلى جهة طبية معتمدة، لعمل اختبار طبي شامل.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم احتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم، وسيتم الترتيب من الأعلى الذي سيكون لهم الأولوية في الاختيار، ووفق الفرص المتاحة بكل مدرسة.



أما عن الخطوات الإجرائية الخاصة بالتعاقد مع الفائزين بالوظائف وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التعاقد مع كل من تم اختياره بشكل نهائي على النحو التالي:

سيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة لقانون "12 لسنة 2003"، ولا يخضع العاملون الحكوميون بالمدارس المصرية اليابانية لأى قانون عمل آخر، أثناء فترة التعاقد.



وسيتم التعاقد مع العاملين بالحكومة من خلال تقديم صورة من أمر تنفيذي بإجازة بدون راتب لمدة عام، أو بنظام المأمورية، وبالنسبة للعاملين بالأزهر الشريف: لن يتم التعاقد إلى من خلال تقديم صورة من الأمر التنفيذي بإجازة بدون مرتب، ومع غير العاملين بالحكومة، بناءً على صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة، أو طبعة من الرقم التأميني لمن ليس له ملف تأميني في جهة عمل أخرى.



أما عن إجراءات ما بعد التعاقد فسيتم القيام بالعمل بالمدرسة المختارة، وسيكون على العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها شركة إدارة المدارس.



وفى حالة وجود خلاف بين العامل/الموظف وشركة الإدارة، عليه التقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل التابع له الشركة، وذلك وفق ما أثبت في عقد العمل بين العامل/الموظف وشركة الإدارة.



وسيتم عمل تقييم لكل عامل في الأشهر الثلاثة الأولى، كل شهر على حدة، وبناءً على نتائج التقارير، المنفصلة، أو المجمعة، بعد أول شهر، أو في نهاية الأشهر الثلاثة، وفى حالة عدم إثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيتم إنهاء التعاقد فورًا، من طرف شركة الإدارة واعتباره كأن لم يكن وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار.



وبعد انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى، سيتم عمل تقييم شهري على مدار مدة التعاقد، وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم، ومن لم يحقق المستوى المطلوب، سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد.



وفي حالة إيجابية التقرير السنوي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف شركة الإدارة.



وسيحصل جميع العاملين على رواتب يتم تحديدها في وقت التعاقد وبعد انتهاء كافة الإجراءات وفق ملف العامل/الموظف وله حق القبول أو الرفض في حينه.



ويكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو اجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية، والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2020/2021 علي ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح (خاصة البريد الإلكتروني ورقم المحمول) على الطلب، وكذلك أي مستندات سيشير إليها، وأي مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المساءلة القانونية والاستبعاد، ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.



المستندات المطلوبة عند التقدم: - صحيفة الحالة الجنائية لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف. - بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع اليه موضحا (اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإلكتروني).



* بالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم يقدم بالإضافة إلى المستندات سالفة الذكر المستندات الآتية: صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاءات، وتقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين، على أن يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن.



ويجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه المساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أن كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب ان يتم استغلالها أفضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة "تم التسجيل بنجاح" يكون قد استنفدت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا، وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.



وسيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل (12 لسنة 2003)، وتكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس، وللوزارة الحق في عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، دون إبداء أسباب. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن









جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020/2021، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.









وتقوم المدارس المصرية اليابانية بتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية "توكاتسو" للعام الثالث على التوالي، وتشير كلمة "توكاتسو" إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته، ومهاراته، وقيمه، واتجاهاته، بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية، وبالفعل تم ذلك على مدار العام الدراسي السابق، وتم رصد مجموعة كبيرة من الإيجابيات والتغييرات السلوكية على الأطفال، وحدثت تغيرات إيجابية على أولياء الأمور بالتبيعة؛ نظرًا لمشاركتهم المدارس في تنفيذ الأنشطة أو من خلال ما ينقله الطفل من خبرات تعلمها، وسلوكيات اكتسبها بالمدرسة للمنزل والمجتمع المحيط.









ولقد أثبتت عمليات المتابعة والتقييم لتنفيذ الأنشطة على مستوى المدارس على مدار عامين مستويات جيدة لدى الأطفال، والمعلمين، وأولياء الأمور، من فهم للأنشطة وطبيعتها، والإيمان بفلسفتها، عَكسَها الرغبة الجارفة لعدد كبير من أولياء الأمور الحاليين أو الجدد لضم أولادهم للمدارس المصرية اليابانية.







