بالتعاون مع "مصر الخير".. البنك الزراعي يطلق حزمة خدمات جديدة

شارك علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وزير الزراعة السيد القصير، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وفضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في افتتاح 6 مزارع تابعة لوزارة الزراعة للإنتاج الحيواني في محافظات الغربية ودمياط وبني سويف بالإضافة إلى محافظة البحيرة، في إطار التعاون المشترك بين البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير وشركة أرض الخير، حيث قام البنك الزراعي بإتاحة للتمويل اللازم للمستفيدين بهذه المشاريع بمبلغ 120 مليون جنيه لصالح 300 مستفيد، وبلغ عدد رؤوس الماشية بهذه المشاريع 6000 رأس ماشية.





وأشار علاء فاروق، في بيان، الخميس، إلى أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة للمشاركة في جهود تنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية وتمويل مشاريعها، خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في نشاط الثروة الحيوانية، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسة الدولة التوسعية لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام.





ومن هذا المنطلق، جاءت مشاركة البنك في هذا المشروع في إطار التعاون الوثيق والدائم بين البنك الزراعي ووزارة الزراعة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية وخلق فرص عمل لصغار المربيين وشباب الخريجين في هذا المجال، حيث أشاد بمبادرة البنك المركزى المصرى للشركات والمنشآت الصغيرة، والتى يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% بسيط متناقص للمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والحيواني وغيرها من المشاريع، والتي ساعدت على تيسير منح التمويل للمستفيدين بهذا المشروع بفضل سياسة تسعير تلك المبادرة، واستثناء المشروعات الصغيرة من شروط حجم الأعمال والشكل القانوني للعميل.





كما أشار إلى التعاون القائم والمستمر بين البنك الزراعي المصري وشركة أرض الخير، حيث بدأ هذا التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية منذ سبع سنوات، وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع التي تم تمويلها في إطار هذا التعاون نحو 1200 مستفيد، وبلغ عدد رؤوس الماشية بهذه المشاريع نحو 26,000 رأس ماشية، بقيمة 527 مليون جنيه.





وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على استمرار جهود البنك لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر، تحقيقًا للأهداف التنموية للوطن، من خلال الشراكة الدائمة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جميع المشاريع القومية التي تقوم بها لتنمية القطاع الزراعي المصري، والتعاون المستمر مع السادة المحافظين والأجهزة المعنية بالمحافظات والجهات الحكومية المعنية.