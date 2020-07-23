ننشر المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه المستندات تتمثل في:

- صحيفة الحالة الجنائية لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.









- بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه "اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع إليه موضحا (اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإلكتروني)".









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وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم، يقدم بالإضافة إلى المستندات سالفة الذكر المستندات الآتية: صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاءات، وتقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين، على أن يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن.









ويجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.









وشددت وزارة التربية والتعليم على أن كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب أن يتم استغلالها أفضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة "تم التسجيل بنجاح" تكون استنفدت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا، وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

















وسيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل (12 لسنة 2003)، وتكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس، وللوزارة الحق في عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، دون إبداء أسباب.









وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن إجراءات القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية، والتي تم فتح باب التقدم لها من اليوم، الخميس، ولمدة 15 يوما عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg وكانت







