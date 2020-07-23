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تعليم

أخبار التعليم.. تنسيق الثانوية العامة 2020.. كشف نفسي وطبي للمتقدمين لوظائف المدارس اليابانية.. تقدم جامعة القاهرة في 8 تصنيفات عالمية مرموقة.. مواعيد إعلان نتائج امتحانات الجامعات

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:01 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، الخميس، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.



وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:


جامعة حلوان تعلن عن مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية


التعليم تنفي استعجال كنترولات الثانوية العامة لإنهاء التصحيح.. وتؤكد: لن نظلم أي طالب

 

التعليم تجري كشفا نفسيا وطبيا على المتقدمين لوظائف المدارس اليابانية.. وتعلن آلية التعاقد معهم

 

التعليم تعقد اجتماعًا مع مديرى المدارس الرسمية الدولية الحكومية لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

 

جامعة المنيا: إعلان نتائج الفرق النهائية بكل كليات الجامعة منتصف الشهر المقبل

 

جامعة المنيا: 15 أغسطس إعلان نتائج الفرق النهائية.. وسبتمبر للمعتذرين

  

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2020.. و6 أغسطس فتح الموقع

 

ننشر شروط التقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية.. سجل بياناتك الآن 

 

تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة بالمدارس المصرية اليابانية

 

مجلس جامعة مطروح يناقش تطبيق التعليم الهجين

 

التعليم تصرف حوافز إثابة للموجهين الماليين والإداريين المشرفين على صرف أدوات التعقيم للجان الثانوية العامة 


متفوقة على جامعات أمريكية وأوروبية.. الخشت: جامعة القاهرة تقدمت في 8 تصنيفات عالمية مرموقة


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