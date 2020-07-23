أخبار التعليم.. تنسيق الثانوية العامة 2020.. كشف نفسي وطبي للمتقدمين لوظائف المدارس اليابانية.. تقدم جامعة القاهرة في 8 تصنيفات عالمية مرموقة.. مواعيد إعلان نتائج امتحانات الجامعات

نشر "صدى البلد" اليوم، الخميس، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.













وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم: