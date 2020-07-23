AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:07 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت كلية الحقوق بـجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للطلاب ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية للعام الجامعي 2020/ 2021 وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة

 حيث يتميز برنامج الدراسة باللغة الانجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة. 

اقرأ أيضًا: 

وأفادت الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية أن البرنامج يشمل دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.

كما أن الدراسة تكون وفقا لنظام الساعات المعتمدة فيمكن تأجيل دراسة بعض المواد للسنة التالية، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب على 300 طالب كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية اكثر، كما يوجد فصل دراسي صيفي لدراسة المواد التي تم الرسوب فيها أو تم تأجيلها.

ويهدف برنامج دراسة الحقوق باللغة الانجليزية إلى تقليل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج الحقوق ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية.

وتتضمن شروط القبول بالبرنامج أن يتم القبول فى كلية الحقوق سواء انتظام او انتساب، والحصول على 80% (40 من 50) على الأقل فى اللغة الانجليزية بالثانوية العامة .

كما يوجد العديد من الأنشطة العلمية بالبرنامج المتمثلة فى المحكمة الصورية، نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، نموذج محاكاة الأمم المتحدة، العيادة القانونية للتدريب على القضايا المختلفة قبل التخرج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر مقترح قواعد التحويل لـ إعلام القاهرة للعام الجامعي 2021-2020

ترشيحاتنا

السيدة انتصار السيسي: ثورة 23 يوليو لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر

الحكومة: لا تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية بدءًا من أكتوبر المقبل

مرفوض 100%.. شطة يكشف مصير خطاب اتحاد الكرة بشأن كأس الكونفيدرالية

سلطنة عمان تقر إجازة عيد الأضحى وتحظر الحركة بين المحافظات

ما أقصى مدة للمسافر لقصر الصلاة وما شروط ذلك؟.. الإفتاء ترد

الحكومة: لا زيادة في مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة جديدة.. طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج

بفستان باللون الفضي.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة على انستجرام.. شاهد

بعد تصريحات كاني ويست عن طلاق زوجته.. تعرف على سيارات كيم كارديشان