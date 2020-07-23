جامعة حلوان تعلن عن مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للطلاب ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية للعام الجامعي 2020/ 2021 وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة





حيث يتميز برنامج الدراسة باللغة الانجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.





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وأفادت الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية أن البرنامج يشمل دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.





كما أن الدراسة تكون وفقا لنظام الساعات المعتمدة فيمكن تأجيل دراسة بعض المواد للسنة التالية، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب على 300 طالب كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية اكثر، كما يوجد فصل دراسي صيفي لدراسة المواد التي تم الرسوب فيها أو تم تأجيلها.





ويهدف برنامج دراسة الحقوق باللغة الانجليزية إلى تقليل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج الحقوق ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية.





وتتضمن شروط القبول بالبرنامج أن يتم القبول فى كلية الحقوق سواء انتظام او انتساب، والحصول على 80% (40 من 50) على الأقل فى اللغة الانجليزية بالثانوية العامة .





كما يوجد العديد من الأنشطة العلمية بالبرنامج المتمثلة فى المحكمة الصورية، نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، نموذج محاكاة الأمم المتحدة، العيادة القانونية للتدريب على القضايا المختلفة قبل التخرج.