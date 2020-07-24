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فيديو جراف

فيديو جراف| إحباط مخطط إرهابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ وسقوط 6 عناصر مدعومة من تركيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:03 ص
احباط مخطط إرهابي
احباط مخطط إرهابي
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رامي المهدي
استمرارا لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال انتاج واعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن اخبار مغلوطة . 

وتم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا ابرزهم الارهابى الاخوانى الهارب  حمزة زوبع.

 ويمكن معرفة التفاصيل في الفيديو جراف التالي:
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