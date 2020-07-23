شهيد الشهامة..الآلاف من أهالى الستامونى يشيعون جثمان طالب كلية الحقوق

شيع الالاف من أهالى الستامونى جثمان طالب كلية الحقوق الذى راح ضحية دفاعه عن شرفه على يد اثنان من الشباب الموتورين.





وتجمع الاهالى فى مدخل المدينة لاستقبال الجثمان الذى حاء ملفوفا فى علم مصر مشيعينه الى مثواه الاخير بمقابر العائلة و طالب الاهالى بالقصاص من قتلك شهيد الشهامة و سرعه تقديمهم لمحاكمة عادله.

وكان اللواء رأفت الفقى مدير امن الدقهلية ،اخطارا من اللواء سيد سلطان حكمدار الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستامونى بمصرع شاب يدعى اسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، وذلك اثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابين بمعاكستها وطعنوه وفروا هاربين .





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان الواقعة وبسؤال شهود العيان اكدوا ان المجنى عليه عاتب الشبان بعد معاكستهم شقيقته في شرفه منزلهم وحدثت مشادة كلاميهم بينهم وفوجئ في اليوم التالي بكلا من عبد الرحمن ط ا 17 عاما واسلام ا ف 17 عاما قاموا بالتعدى عليه بمطواة بحوره الاول وقام بطعنه بطعنتين نافذتين بالقلب وتم نقل الجثمان الى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النياية.





وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط المباحث تحت اشراف العميد مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد القاضى رئيس الفرع والمقدم احمد الجندى رئيس المباحث من ضبطتهم وبارشادهم تم ضبط اداة الجريمة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



