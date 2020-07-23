السعودية تطلق برنامجي " الركن الخامس وحديث الحج " عبر إذاعة الرياض

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون بتنفيذ برنامجي " الركن الخامس و حديث الحج " تبث عبر أثير إذاعة الرياض يوميًا خلال موسم الحج للعام الجاري 1441هـ





بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة الرسميين بالوزارة، بما مجموعه 48 حلقة إذاعية.





ويأتي تنفيذ هذين البرنامجين ضمن مجموعة من البرامج الإعلامية التوعوية التي تنفذها الوزارة في إطار خطتها الإعلامية لحج هذا العام 1441هـ، لخدمة المجتمع وتفعيل دورها في الدعوة والإرشاد



