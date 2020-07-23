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ديني

السعودية تطلق برنامجي " الركن الخامس وحديث الحج " عبر إذاعة الرياض

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:54 م
لسعودية تطلق برنامجي
لسعودية تطلق برنامجي " الركن الخامس وحديث الحج
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محمود ضاحي
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون بتنفيذ برنامجي " الركن الخامس وحديث الحج " تبث عبر أثير إذاعة الرياض يوميًا خلال موسم الحج للعام الجاري 1441هـ

 بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة الرسميين بالوزارة، بما مجموعه 48 حلقة إذاعية.

ويأتي تنفيذ هذين البرنامجين ضمن مجموعة من البرامج الإعلامية التوعوية التي تنفذها الوزارة في إطار خطتها الإعلامية لحج هذا العام 1441هـ، لخدمة المجتمع وتفعيل دورها في الدعوة والإرشاد

و لا سيما ما يتصل بتبصير الناس بآداب وأحكام الحج، إلى جانب حلقات في التوعوية حول الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا.
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