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رياضة

بيراميدز يكشف سبب غياب أنطوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي بيراميدز عن سر غياب الثلاثي جون أنطوي ونبيل عماد دونجا وولفريد كانون عن المباراة الودية التي جمعت الفريق أمام نظيره الزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

أوضح الجهاز الطبي أن جون أنطوي المهاجم الغاني يعاني من مزق في عضلات القفص الصدري وهي الإصابة التي سيغيب بسببها لمدة أسبوع واحد عن الملاعب وبعدها سيكون جاهزا، حيث يؤدي تدريبات علاجية وتأهيلية.

أضاف الطبيب بأن نبيل دونجا يعاني من كدمة في الساعد الأيمن وسيجري أشعة خلال ساعات لمعرفة مدى قوة الإصابة بجانب تحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية.

وأكد أن الإيفواري الدولي ولفريد كانون يعاني إجهاد بسيط وفضل الجهاز منحه راحة من ودية الزمالك.
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