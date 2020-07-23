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محافظات

رئيس مدينة طنطا: بدء ترميم كوبري "نفيا"لحماية المواطنين.. صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلن مجلس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم بدء أعمال ترميم كوبري "نفيا" بمركز طنطا، وذلك لحماية أرواح المواطنين والمارة من المخاطر .


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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلي اللواء شاكر يونس سكرتير العام بضرورة تشكيل لجنة فنية لمعاينة انهيار الجزئي بكوبري"نفيا"


وأشار رئيس مدينة طنطا، أنه تم غلق الكوبرى بسبب انهيار جزئي له على مساحة واحد متر عرض ومتر ونصف المتر طول، على طريق الملاحة .


كما أوضح رئيس مدينة طنطا أنه  من المقرر فتح الكوبرى بعد الانتهاء التام من عملية الترميم حفاظا على صالح المواطنين .


كما شدد رئيس مدينة طنطا على ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء أعمال صيانه تيسيرا لحياة رواد الكوبري المذكور .


رئيس مدينة طنطا: بدء ترميم كوبري "نفيا"لحماية المواطنين.. صور
رئيس مدينة طنطا: بدء ترميم كوبري "نفيا"لحماية المواطنين.. صور
رئيس مدينة طنطا: بدء ترميم كوبري "نفيا"لحماية المواطنين.. صور
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