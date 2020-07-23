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فن

من الساحل الشمالي.. عبير صبري تظهر أمام الشاليه الخاص بها

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:00 م
عبير صبري
عبير صبري
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بالصورة من داخل قرية هايسندا بالساحل الشمالي أمام الشاليه الخاص بها خلال قضاء عطلتها الصيفية.


يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا  وجومانا مراد  وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
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