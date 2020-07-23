محافظ الغربية يوجه بزيادة كميات اللحوم بمنافذ الزراعة بمناسبة عيد الأضحي المبارك

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم بمنافذ مديرية الزراعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، لسد احتياجات المواطنين من اللحوم المبردة والبلدية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتوفير السلع بأسعار ميسرة للجمهور.
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كما شدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأوضح المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، أن المنافذ خاضعة لإشراف الجهات الرقابية على مدار الساعة، لافتًا أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة ، وان المنفذ مفتوح يوميا لاستقبال المواطنين.
وأضاف
بيومي ، أن أسعار اللحوم تبدأ من 85 جنيها للحوم المبردة و 90 جنيها للبقري الصغير
و100جنيه للضاني .
وأعرب
المهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية عن وضع خطة متكاملة للدفع بكميات
كبيرة من اللحوم حتي الساعات الأولى من صباح عيد الاضحي المبارك .
يذكر
أن عدد المنافذ التابعة لمديرية الزراعة بالغربية 8 منافذ لحوم حية و8 سلع غذائية ،
بالإضافة إلى منفذ بالمديرية لحوم حية والسلع.