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70 كشكا.. وزيرة الصحة: تأمين طبي للمصايف والتجمعات بالساحل الشمالي للحماية من كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:00 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إنه هناك حوالي 3 مليون مواطن  يترددون على منطقة الساحل الشمالي خلال فترة المصايف.

وأضافت هالة زايد في تصريحات تليفزيونية لقناة " إكسترا نيوز"، :"  عملنا  على التأمين الطبي للمصايف والتأمين الطبي للتجمعات للحماية من فيروس كورونا  والتامين الطبي للمشروعات العملاقة  في منطقة العلمين ".

وتابعت هالة زايد:"  أكثر من 70 كشكا طبيا يقدم التوعية وادوية الاسعافات السريعة ويقدم مطهرات وماسكات ويحيل عن طريق الإسعاف المتمركز بجواره  أي حالة مشتبه بها بفيروس كورونا  لأقرب مستشفى".

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، سير العمل بإجراءات خطة التأمين الطبي بمنطقة الساحل الشمالي، ومدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للأعداد الكبيرة من المصطافين والعمالة بتلك المنطقة، والتي يتم تطبيقها في المدن الساحلية والمحافظات السياحية تباعًا، بالتزامن مع بدء عودة الأنشطة المختلفة تدريجيًا. 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير ٧٠ كشكا طبيا و ٢٥ عيادة متنقلة ضمن خطة التأمين الطبي بمنطقة الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد أحد "الأكشاك الطبية"، التي تخدم منطقة كبيرة بها عدد من المطاعم والمحلات التجارية، واطمأنت على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمترددين على هذه الأماكن.

وأضاف مجاهد، أن تلك "الأكشاك الطبية"، تقدم خدمات إسعافات أولية بسيطة للمترددين عليها ويتواجد بها مقدم خدمة صحية، كما تقدم توعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الأكشاك تحتوي على بعض الأدوية البسيطة من مسكنات، وكريمات حروق الشمس، وأدوية الحساسية،  والمستلزمات الوقائية (جوانتيات- ماسكات- كحول- جل مطهرات)، بالإضافة إلى  أجهزة قياس (ضغط، وسكر، وقياس درجة حرارة).

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