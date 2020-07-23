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فن

الشاعر أيمن شوقى مع أكمل في ألبوم جديد

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
يعود الشاعر الغنائى ايمن شوقى على الساحة الفنية بعد توقف وغياب بالتعاون مع المطرب اكمل رسلان فى البومه الجديد (شاف حياته) ب خمس اغنيات كتب منهم ثلاث اغنيات واغنيتين بالاشتراك مع الشاعر احمد على موسى.

ومن اغانى الالبوم التى كتبها الشاعر ايمن شوقى ( شاف حياته) وهي عنوان الالبوم الجديد، ومن كلماته والحان حسام البيجرمى وتوزيع طارق توكل.

وبحاول اعيش الحان حسام البيجرمى وتوزيع طارق توكل… والحب اتغير اسمه ايضا من الحان حسام البيجرمى وتوزيع عمرو عبد الفتاح) ومن اغانى الالبوم التى اشترك فيها الشاعر ايمن شوقى مع الشاعر احمد على موسى …امانه عليكى الحان حسام البيجرمى وتوزيع طارق توكل …زى ماانتى الحان ادم حسين توزيع طارق توكل 

يذكر ان البداية للشاعر ايمن شوقى كانت مع بعض نجوم ستار ميكر ومنهم سارة سعيد التى شارك فى البومها الخاص باربع اغنيات وهيثم سعيد باغنية ورجعت ليك وبعض اغانى سينجل لبعض المطربين.

وتشهد الفترة القادمة للشاعر ايمن شوقى التعاون مع بعض من نجوم الساحة الغنائية.
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