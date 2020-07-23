مدرب الزمالك: مباراة بيراميدز قوية

كشف أمير عبد العزيز مدرب فريق الزمالك في تصريحات خاصة أن تجربة بيراميدز الودية كانت قوية جدا ومفيدة.









وأوضح أن فريقه قدم أداء جيدا في الشوط الثاني ولم تكن هناك فرص لبيراميدز باستثناء الهدف الذي سجله المنافس .









وأكد أن التجربة مفيدة قبل نصف نهائي دوري الأبطال والدوري. وأضاف أن الفريق بذل مجهودات كبيرة في المعسكر الحالي ببرج العرب وكان الفريق يتدرب على فترتين.









وشدد على أن الزمالك استفاد كثيرا من التجربة الودية رغم النقص العددي بعد طرد محمود علاء في الدقيقة ٣٨ من عمر المباراة ، مضيفا أن الفريق معرض لمثل هذه المواقف في المباريات.









وأضاف أمير عبد العزيز أن كارتيرون وظف إسلام جابر في مركز الظهير الأيمن بعد طرد محمود علاء وعاد محمد عبد الغني لمركز المساك.