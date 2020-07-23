مدرب الزمالك: مباراة بيراميدز قوية

كشف أمير عبد العزيز مدرب فريق الزمالك في تصريحات خاصة أن تجربة بيراميدز الودية كانت قوية جدا ومفيدة.
وأوضح أن فريقه قدم أداء جيدا في الشوط الثاني ولم تكن هناك فرص لبيراميدز باستثناء الهدف الذي سجله المنافس .
وأكد أن التجربة مفيدة قبل نصف نهائي دوري الأبطال والدوري. وأضاف أن الفريق بذل مجهودات كبيرة في المعسكر الحالي ببرج العرب وكان الفريق يتدرب على فترتين.
وشدد على أن الزمالك استفاد كثيرا من التجربة الودية رغم النقص العددي بعد طرد محمود علاء في الدقيقة ٣٨ من عمر المباراة ، مضيفا أن الفريق معرض لمثل هذه المواقف في المباريات.
وأضاف أمير عبد العزيز أن كارتيرون وظف إسلام جابر في مركز الظهير الأيمن بعد طرد محمود علاء وعاد محمد عبد الغني لمركز المساك.