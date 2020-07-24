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برلمان

برلمانى: أتوقع إرسال قانون تقسيم الدوائر إلى البرلمان خلال الجلسات القادمة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:06 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن مجلس النواب ينتظر إرسال مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات قبل بدء موعد انتخابات مجلس الشيوخ والنواب.

وتوقع صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يتم إرسال مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات إلى البرلمان خلال الجلسات القادمة التى من المقرر أن تبدأ يوم 16 أغسطس.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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