AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. الحركة الديمقراطية تحمّل النهضة محاولة جر البلاد إلى الصراع في ليبيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:18 م
حركة النهضة في تونس
حركة النهضة في تونس
Advertisements
القسم الخارجي
اتهم رئيس الحركة الديمقراطية التونسية، حركة النهضة بمحاولة جر البلاد إلى الصراع في ليبيا.


وشنت الحركة الديمقراطية التونسية هجوما على حركة النهضة الإخوانية، محملا إياها مسؤولية شل مؤسسات الدولة.


وكانت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، أعلنت اليوم الخميس، أن حزبها لن يصوت لأي حكومة بها عناصر من تنظيم الإخوان.


وقال موسى، في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه في حال تشكيل حكومة من دون تنظيم الإخوان يمكن أن ندعمها بالتصويت دون الدخول فيها.


وأضافت موسى أن الحزب الدستوري الحر ليس معنيا بالسلطة وهو يعمل فقط على تصحيح المسار وإخراج النهضة من الحكومة المقبلة من أجل إنقاذ تونس وإعادتها إلى التونسيين.


وانتقد المسؤولون والنواب في تونس، دعم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الإخوانية، لحكومة الوفاق في ليبيا، وتدخله في الشئون الخارجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبير موسي للغنوشي: كذبت على التونسيين أكثر من مرة

نريد الخلاص منك لانتمائك للإخوان.. تفاصيل جلسة البرلمان العاصفة للإطاحة بـ الغنوشي

حزب تونسي: حركة النهضة الإخوانية تتبع منظمة إرهابية تهدد البلاد

عبير موسى: اتصالات الغنوشي مع تركيا والوفاق محاولة للتدخل في ليبيا

نائبة تونسية: سنبقى في المعارضة طالما هناك إخوان فى الحكومة

عبير موسى: الإخوان دخلوا تونس بالمغالطات لضرب مفهوم المواطنة

ترشيحاتنا

الكويت تضبط 30 قاربا إيرانيا في مياهها الإقليمية

غضب محمود علاء وإلقاء زجاجات المياه بعد طرده من المباراة الودية أمام بيراميدز.. فيديو

تفاصيل كل ما تقدمه شركة ترسانة الإسكندرية لمصر من إنشاء سفن وخدمات تدريب للطلاب

في عيد ميلاد أحمد عز.. تعرف على عمره الحقيقي ومهنته قبل التمثيل

فريق التدخل السريع ينقذ 3 أطفال انتحر والدهم لعدم قدرته على علاجهم

محمود الخشت: تخرجت فى معهد سيارات وحياتي قامت على القرآن.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مبهج.. رانيا منصور تجذب متابعيها بإطلالة صيفية

للرجال والنساء.. 5 حيل تزيد ثبات وقوة البارفان

هوس الشهرة على السوشيال ميديا يهدد فتاة عشرينية بالسجن.. اعرف الحكاية