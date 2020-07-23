تونس.. الحركة الديمقراطية تحمّل النهضة محاولة جر البلاد إلى الصراع في ليبيا

اتهم رئيس الحركة الديمقراطية التونسية، حركة النهضة بمحاولة جر البلاد إلى الصراع في ليبيا.

وشنت الحركة الديمقراطية التونسية هجوما على حركة النهضة الإخوانية، محملا إياها مسؤولية شل مؤسسات الدولة.

وكانت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، أعلنت اليوم الخميس، أن حزبها لن يصوت لأي حكومة بها عناصر من تنظيم الإخوان.









وقال موسى، في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه في حال تشكيل حكومة من دون تنظيم الإخوان يمكن أن ندعمها بالتصويت دون الدخول فيها.









وأضافت موسى أن الحزب الدستوري الحر ليس معنيا بالسلطة وهو يعمل فقط على تصحيح المسار وإخراج النهضة من الحكومة المقبلة من أجل إنقاذ تونس وإعادتها إلى التونسيين.







