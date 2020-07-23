ألمانيا: الكلاب يمكنها اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة علمية أجريت في ألمانيا أن الكلاب المدربة يمكنها اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا بشكل مؤثق ومؤكد.









ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مؤسسة المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر بغرب ألمانيا، اليوم الخميس، قولها: "يجب تدريب هذه الكلاب لمدة أسبوع لتتمكن من التفريق بين المصابين بمرض كورونا وغير المصابين به.









وأوضحت المؤسسة الألمانية أن هذه الطريقة يمكن استخدامها كخطوة تكميلية في فحص العدوى بالأماكن العامة مثل المطارات والملتقيات الرياضية، والتفتيش على الحدود، والتجمعات الكبرى للحد من انتشار الفيروس بصورة أكبر.









وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن فريق المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر، اختبر قدرات 8 كلاب مدربة موجودة بمدرسة الجيش الألماني في أولمن بولاية راينلاند بفالتس.









ونقلت الوكالة عن الفريق الذي نشر بحثه في مجلة بي إم سي للأمراض المعدية قوله إن الكلاب تمكنت بعد تدريب استمر أسبوعًا من الكشف بصورة سليمة تمامًا عبر تشمم اللعاب والنفس عن 94% من المصابين في تجارب شملت 1012 شخصًا.









وأشار إلى أنه تم توزيع العينات عشوائيًا، ولم يكن مدربو الكلاب ولا الباحثون يعلمون شيئًا عن المصابين بالعدوى أو غير المصابين ضمن المشاركين.



