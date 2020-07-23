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أخبار البلد

زووم أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن قبيلة الرؤوس الطويلة

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:31 م
زووم أفريقيا
زووم أفريقيا
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أمينة الدسوقى

تناولت ثالث حلقات برنامج زووم أفريقيا والذي يذاع على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري، حوارا خاصا مع سفير الجابون بالقاهرة وأيضا فقرة متخصصة عن الحنة السودانية فضلا عن التعرف أكثر على قبيلة  الرؤوس الطويلة.


تعد قبيلة الرؤوس الطويلة من أغرب القبائل  التى تعيش في افريقيا الوسطى وفى شمال شرق الكونغو الديمقراطية - زائير سابقا - ورواندا - وكان لهم معتقد بأن شكل الجمجمة الممدودة مع الجبهة يرضي الآلهة.


كما تناولت الحلقة الثالثة فقرة متخصصة عن الحنة السودانية وكيفية رسمها وأصلها، كما تناولت الحلقة فقرة حول ميدان نيلسون مانديلا فى جنوب أفريقيا.

كما أجرى زووم أفريقيا لقاء خاص مع سفير الجابون بالقاهرة والذي تحدث خلاله حول الرياضة كما كشف السفير عن النادي المصري الذي يقوم بتشجيعه.


يذكر أن برنامج زووم أفريقيا هو برنامج متخصص عن دول القارة السمراء يذاع فى الثامنة مساء يوم الخميس من كل أسبوع وذلك عبر قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري.

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