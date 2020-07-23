رسميا.. لوكا زيدان يرحل عن ريال مدريد

رحل النجم الشاب لوكا زيدان، اليوم الخميس، رسميًا، عن صفوف ريال مدريد، وسط تردد أنباء صحفية تفيد بأنه تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي.
ولوكا، نجم حراسة مرمى النادي المدريدي، لكنه لم يحصل على أي فرص كافية للمشاركة مع الفريق الأول، إذ ظهر في مباراتين فقط تحت قيادة والده، مما دفع إدارة النادي إلى إرساله في إعارة إلى صفوف راسينج سانتاندير، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لكن إعارته انتهت بنهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.
وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن أن عقد لوكا انتهى رسميًا مع ريال مدريد، مما يعني رحيله بصفة رسمية عن نادي العاصمة، إذ لم يعقد الطرفان أي مفاوضات بنية التجديد.
وتابعت، يبدو أن لوكا في طريقه إلى مونبيليه، ويوافق اللاعب على خوض تجربة المشاركة في مسابقة الدوري الفرنسي.